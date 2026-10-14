BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Geringere Absatzmengen, ungünstige Wechselkursentwicklungen, höhere Rohstoffkosten und gestiegene Abschreibungen dürften das Ergebnis belastet haben, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine einmalige Entschädigungszahlung von Lieferanten in Höhe von rund 350 Millionen Euro sollte die Rentabilität stützen./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54.38 €
|
Abst. Kursziel*:
30.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.42%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
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