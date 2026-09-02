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BMW Aktie 324410 / DE0005190003

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02.09.2026 08:41:52

BMW Buy

BMW
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Ende September anstehende Kapitalmarkttag dürfte die eher evolutionäre als revolutionäre Strategie des Autobauers unterstreichen, schrieb Tim Rokossa in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Wichtige strategische Initiativen zum Stellenabbau und einer höheren Effizienz seien schon bekannt, was das Überraschungspotenzial begrenze. Mit der guten Barmittelentwicklung und einer robusten Bilanz hebe BMW sich weiter entscheidend positiv von der Konkurrenz ab. Es würde allerdings nicht überraschen, wenn BMW angesichts des schwierigen Branchenumfelds die Erreichung der mittelfristigen Margenzielspanne um zwei Jahre bis Anfang der 2030er Jahre verschieben würde./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
60.44 € 		Abst. Kursziel*:
48.91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
60.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.83%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
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