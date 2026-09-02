BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Ende September anstehende Kapitalmarkttag dürfte die eher evolutionäre als revolutionäre Strategie des Autobauers unterstreichen, schrieb Tim Rokossa in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Wichtige strategische Initiativen zum Stellenabbau und einer höheren Effizienz seien schon bekannt, was das Überraschungspotenzial begrenze. Mit der guten Barmittelentwicklung und einer robusten Bilanz hebe BMW sich weiter entscheidend positiv von der Konkurrenz ab. Es würde allerdings nicht überraschen, wenn BMW angesichts des schwierigen Branchenumfelds die Erreichung der mittelfristigen Margenzielspanne um zwei Jahre bis Anfang der 2030er Jahre verschieben würde./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60.44 €
|
Abst. Kursziel*:
48.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.83%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
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