BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BMW Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW von 65 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Premium-Autobauer adressiere mit seiner "Neuen Klasse" - einer rein elektrischen Fahrzeuggeneration - die wichtigen Themen E-Mobilität und Autonomes Fahren, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Fortschritte würden jedoch durch die Marktschwäche in China und die angekündigten Effizienzmaßnahmen des Autobauers überschattet./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Halten
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
59.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
59.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
15:58
|Stabiler Handel: LUS-DAX nachmittags mit Verschnaufpause (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Starker Wochentag in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|15:57
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15:57
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15:57
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|54.96
|3.89%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:23
|
DZ BANK
Infineon Kaufen
|16:17
|
DZ BANK
Mercedes-Benz Group Kaufen
|16:11
|
DZ BANK
Volkswagen Halten
|15:57
|
DZ BANK
BMW Halten
|15:20
|
DZ BANK
Tesla Kaufen
|14:10
|
Goldman Sachs Group Inc.
Meta Platforms Buy
|14:08
|
Goldman Sachs Group Inc.
Hennes & Mauritz AB Sell