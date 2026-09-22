DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades BMW-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 76.28 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.110 BMW-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 60.14 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 788.41 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21.16 Prozent eingebüsst.

Am Markt war BMW jüngst 36.17 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch