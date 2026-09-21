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Aktie bewertet 21.09.2026 13:22:44

BMW-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral

BMW-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral

UBS AG-Analyst Patrick Hummel hat sich das BMW-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

BMW
57.21 CHF -1.58%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für BMW auf "Neutral" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller. BMW werde die Jahresziele auf dem Kapitalmarkttag wohl bestätigen. Die Marge im dritten Quartal dürfte aber eher am unteren Ende des Zielkorridors liegen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Mit einem Kurs von 60.46 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im XETRA-Handel um 13:05 Uhr kaum verändert. Bisher wurden via XETRA 444’814 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 31.3 Prozent zurück.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka
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