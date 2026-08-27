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BMW Aktie 324410 / DE0005190003

54.62
CHF
1.72
CHF
3.25 %
27.08.2026
SWX
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28.08.2026 07:07:05

BMW Outperform

BMW
55.86 CHF 3.22%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman sieht in Presseberichten über das immense Interesse am neuen, in China gebauten iX3 der neuen Plattform Neue Klasse ein zart flackerndes Lichtlein am Ende des Tunnels, wie er am Donnerstag schrieb. Er verwies auch auf eine leicht optimistische Aussage des Chefs der größten Händlergruppe China Meidong Auto Holding./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 17:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BMW AG Outperform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
60.32 € 		Abst. Kursziel*:
35.94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
60.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.21%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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BMW AG 54.62 3.25% BMW AG