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Investment-Tipp 22.09.2026 12:49:44

BMW-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

BMW-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Bernstein Research hat die BMW-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

BMW
56.34 CHF -1.52%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman beschäftigte sich am Montag nochmals eingehend mit dem Auftreten chinesischer Autobauer am europäischen Automarkt. Sei die erste Welle noch von Übernahmen geprägt gewesen, wachse mittlerweile auch die Wertschätzung für chinesische Marken. Besonders anfällig sei der Massenmarkt, während die Premium-Hersteller BMW, Mercedes-Benz und Porsche wegen ihrer Marken-Wahrnehmung besser geschützt seien. Grosse Sorgen macht er sich um Stellantis wegen des aufgeblähten Portfolios. Ausserdem bezeichnete er Ford und die VW-Tochter Seat als besonders schwache Marken. Dacia von Renault müsse unter Beweis stellen, dass der jüngste Absatzrückgang am Modellzyklus liege und nicht an der China-Konkurrenz.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse

Die BMW-Aktie wies um 12:33 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.4 Prozent auf 59.92 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 36.85 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden über XETRA 594’214 BMW-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 32.0 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 20:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: KENCKOphotography / Shutterstock.com,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com
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16.09.26 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.09.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 BMW Outperform Bernstein Research
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