September 2026: Die Expertenmeinungen zur NVIDIA-Aktie

Die NVIDIA-Aktie wurde im September 2026 von 7 Experten analysiert.

7 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 368,57 USD, was einem erwarteten Anstieg von 140,19 USD zum aktuellen NAS-Stand der NVIDIA-Aktie von 228,38 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 400,00 USD 75,15 21.09.2026 Bernstein Research 400,00 USD 75,15 14.09.2026 Bernstein Research 400,00 USD 75,15 14.09.2026

Redaktion finanzen.ch