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NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

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Analysten-Prognosen 01.10.2026 10:30:39

September 2026: Die Expertenmeinungen zur NVIDIA-Aktie

September 2026: Die Expertenmeinungen zur NVIDIA-Aktie

Analysten haben im abgelaufenen Monat die NVIDIA-Aktie unter die Lupe genommen.

NVIDIA
192.74 CHF 0.13%
Kaufen Verkaufen

Die NVIDIA-Aktie wurde im September 2026 von 7 Experten analysiert.

7 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 368,57 USD, was einem erwarteten Anstieg von 140,19 USD zum aktuellen NAS-Stand der NVIDIA-Aktie von 228,38 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research400,00 USD75,1521.09.2026
Bernstein Research400,00 USD75,1514.09.2026
Bernstein Research400,00 USD75,1514.09.2026

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2143 17.06.2027 159489001
Long 11.9487 17.09.2027 160549710
Long 95.5894 18.12.2026 156740746
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.952 10.15 158786663
Long 10.9245 4.70 160187310
Long 12.7453 3.44 160236956
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2143 11.50 156082408
Short 11.9487 6.30 156467625
Short 21.2421 2.83 156742309
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.10 116116852
Long 10 -9.97 143965845
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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ARK verkauft AMD und kauft NVIDIA: Dieser Milliardenkonzern rückt in den Fokus

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In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
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27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’249.70 19.76 SQBZ1U
Short 14’532.41 13.97 SGBK2U
Short 15’092.71 8.92 SQBAIU
SMI-Kurs: 13’646.01 01.10.2026 10:45:44
Long 13’109.58 19.76 SJBCVU
Long 12’818.25 13.90 SGHBWU
Long 12’239.76 8.87 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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