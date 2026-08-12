SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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-0.95CHF
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12.08.2026 11:12:10
SCHOTT Pharma Buy
SCHOTT Pharma
19.86 CHF -4.55%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Pharmaindustrie-Ausrüsters seien im Rahmen der vorläufigen Eckdaten ausgefallen, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
26.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.20 €
|
Abst. Kursziel*:
19.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.54%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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