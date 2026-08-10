Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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10.08.2026 10:02:24
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Investment in Beiersdorf-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das Beiersdorf-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Beiersdorf-Papier bei 100.65 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Beiersdorf-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.994 Beiersdorf-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 80.68 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Anteils am 07.08.2026 auf 81.20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19.32 Prozent verringert.
Der Beiersdorf-Wert an der Börse wurde auf 17.71 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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