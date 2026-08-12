Japanischer Yen - Schweizer Franken JPY - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/JPY
|Historisch
|Realtimekurs
|US-Inflationsdaten im Blick
|
12.08.2026 11:52:00
Warten auf US-Inflation: So bewegen sich Dollar, Franken und Euro
Am Devisenmarkt warten die Akteure auf die wichtigen US-Inflationsdaten für den Juli, die am Nachmittag publiziert werden.
So hat sich das Dollar/Franken-Paar im Laufe des Vormittags kaum bewegt, wie der aktuelle Stand von 0,8118 zeigt. Der Euro wiederum notiert zum US-Dollar mit 1,1543 ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,1533. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9370 mehr oder weniger auf der Stelle.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Am Markt wird von einem leichten Rückgang der Inflation ausgegangen. Zusammen mit den bereits schwächer ausgefallenen Arbeitsmarktdaten von vergangenem Freitag könnte dies die Erwartungen für eine Zinserhöhung weiter nach hinten schieben. Allerdings hatten einige Fed-Mitglieder zuletzt betont, dass eher die hohe Inflation ein Problem sei, während sich der Arbeitsmarkt stabil zeige.
awp-robot/dm/hr
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9375
|
0.17
|Türkische Lira
|
58.7159
|
-0.23
|Baht
|
40.7107
|
-0.34
|Bitcoin - US Dollar
|
63386.1303
|
-0.28
|Real
|
6.366
|
-0.23
|US-Dollar
|
0.8135
|
0.32
|Zloty
|
4.5935
|
-0.04
|Euro - US Dollar
|
1.1525
|
-0.14
|Ripple - US Dollar
|
1.01
|
-1.19
|Forint
|
388.6144
|
-0.47
|Bitcoin - Euro
|
55008.1319
|
-0.11
|Ripple
|
1.2172
|
0.91
|Rubel
|
101.9297
|
0.26
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: Dow kaum verändert-- SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.