XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Montagnachmittag nach

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.16 Prozent leichter bei 26’306.00 Punkten.

Bei 26’441.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26’306.00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’116.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’402.00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Wert von 24’252.00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.08 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26’442.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 3.83 Prozent auf 37.86 EUR), adidas (+ 2.19 Prozent auf 167.65 EUR), Infineon (+ 2.16 Prozent auf 63.42 EUR), Scout24 (+ 1.88 Prozent auf 75.80 EUR) und Siemens Energy (+ 1.34 Prozent auf 155.60 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Deutsche Telekom (-2.72 Prozent auf 28.25 EUR), Beiersdorf (-2.44 Prozent auf 79.22 EUR), Brenntag SE (-2.37 Prozent auf 62.56 EUR), Bayer (-1.37 Prozent auf 49.13 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1.28 Prozent auf 75.34 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2’029’520 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 213.282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.16 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch