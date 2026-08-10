Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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10.08.2026 15:58:13
Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der DAX aktuell
Derzeit halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.
Um 15:41 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.08 Prozent auf 26’340.18 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.198 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.156 Prozent auf 26’360.44 Punkte an der Kurstafel, nach 26’319.45 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 26’441.91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 26’314.98 Einheiten.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der DAX erreichte vor einem Monat, am 10.07.2026, den Stand von 25’067.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 24’338.63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24’162.86 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7.34 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’445.18 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Zählern.
DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit QIAGEN (+ 3.83 Prozent auf 37.86 EUR), adidas (+ 2.19 Prozent auf 167.65 EUR), Infineon (+ 2.16 Prozent auf 63.42 EUR), Scout24 (+ 1.88 Prozent auf 75.80 EUR) und Siemens Energy (+ 1.34 Prozent auf 155.60 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Deutsche Telekom (-2.72 Prozent auf 28.25 EUR), Beiersdorf (-2.44 Prozent auf 79.22 EUR), Brenntag SE (-2.37 Prozent auf 62.56 EUR), Bayer (-1.37 Prozent auf 49.13 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1.28 Prozent auf 75.34 EUR).
Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 2’029’520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 213.282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien
Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.16 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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