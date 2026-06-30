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30.06.2026 13:37:39

Beiersdorf Halten

Beiersdorf
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 93 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Seit Anfang 2025 stottere der Wachstumsmotor Nivea, konstatierte Thomas Maul am Dienstag. Nach einem Umsatzrückgang von 7 Prozent im Auftaktquartal rechnet er für die Dachmarke im zweiten Jahresviertel mit einem organischen Minus von 6 Prozent. Der Experte reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für den Konsumgüterkonzern der Jahre 2026 und 2027./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Beiersdorf AG Halten
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