Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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26.10.2026 10:36:04
Bechtle Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Bewertung von Bechtle mit "Buy" und einem Kursziel von 47 Euro aufgenommen. Der Kurs habe stagniert, das Geschäft des IT-Dienstleisters allerdings nicht, schrieb Yannik Siering in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Bewertung deutlich unter den Niveaus der Vergangenheit werde den Chancen nicht gerecht./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.20 €
|
Abst. Kursziel*:
33.52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.34%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bechtle AG
|
23.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
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23.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
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23.10.26
|Bechtle-Aktie höher: Unternehmen expandiert auf der grünen Insel (Dow Jones)
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21.10.26
|TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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14.10.26
|TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
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14.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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08.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
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08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Bechtle AG
|10:36
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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