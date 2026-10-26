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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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26.10.2026 10:36:04

Bechtle Buy

Bechtle
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Bewertung von Bechtle mit "Buy" und einem Kursziel von 47 Euro aufgenommen. Der Kurs habe stagniert, das Geschäft des IT-Dienstleisters allerdings nicht, schrieb Yannik Siering in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Bewertung deutlich unter den Niveaus der Vergangenheit werde den Chancen nicht gerecht./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35.20 € 		Abst. Kursziel*:
33.52%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
36.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.34%
Analyst Name::
Yannik Siering 		KGV*:
-
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10:36 Bechtle Buy Warburg Research
20.10.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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