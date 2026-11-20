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20.11.2026 17:22:00
Trump warnt Musk vor MAGA-Absprung
Elon Musk rückt von Donald Trumps MAGA-Bewegung ab und stellt seine politische Unterstützung infrage. Der US-Präsident reagiert mit einer deutlichen Warnung.
Trump warnt Musk vor Distanz zur MAGA-Bewegung
Musk hatte im jüngsten Midterms-Wahlkampf nahezu 500 Millionen Dollar an Kandidaten von Trumps Republikanern gespendet. Ein Schwerpunkt dabei war der Bundesstaat Texas, in dem seine grossen Unternehmen wie der Elektroautobauer Tesla und die Raumfahrtfirma SpaceX ihren Sitz haben. Trotz der Riesenspenden setzten sich in wichtigen Rennen Kandidaten der Demokraten durch. Er komme sich nun "ziemlich dumm vor", so viel Geld ausgegeben zu haben, sagte Musk bei einer Konferenz der "New York Times".
Musk distanziert sich von Trumps MAGA-Lager
Dabei versuchte er, auf Distanz zum Trump-Lager zu gehen: "Ich bin nicht MAGA." Auch sei er nicht sicher, "was MAGA bedeutet". Aber wenn es dabei darum gehe, "blind" bestimmter Politik der Republikanischen Partei zu folgen, treffe das auf ihn nicht zu.
Musk war in den vergangenen Jahren auf vielen Fotos mit Trumps MAGA-Kappen auf dem Kopf zu sehen. Zudem stand er im Oktober 2024 auf der Bühne eines Trump-Wahlkampfevents im damaligen Rennen um das Weisse Haus und verkündete: "Ich bin nicht nur MAGA, ich bin dunkles, gothisches MAGA". Er trug dazu eine schwarze MAGA-Kappe.
WASHINGTON (awp international)
SpaceX am 20.11.2026
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