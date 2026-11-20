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Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 3,95 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 59.392,78 US-Dollar wert, nach 61.833,82 US-Dollar am Vortag.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,1 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -13,7 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 17:11 ab. Es geht 5,30 Prozent auf 39,98 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 42,22 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 5,86 Prozent auf 1.649,59 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.752,34 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 7,68 Prozent auf 190,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 205,80 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Ripple um 17:11 ab. Es geht 4,73 Prozent auf 0,9142 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,9596 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Monero-Kurs um 9,51 Prozent auf 449,01 US-Dollar. Am Vortag standen noch 496,19 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Cardano am Freitagnachmittag nach. Um 7,45 Prozent auf 0,1403 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,1515 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1272 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1327 US-Dollar.

Zudem gibt Tron am Freitagnachmittag nach. Um 2,14 Prozent auf 0,3035 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Tron-Kurs bei 0,3101 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (578,91 US-Dollar) geht es um 5,30 Prozent auf 548,21 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Dogecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Dogecoin um 7,27 Prozent auf 0,0538 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,0581 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 5,78 Prozent auf 68,82 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 73,04 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Avalanche-Kurs um 6,69 Prozent auf 6,510 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,976 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 ab. Es geht 6,75 Prozent auf 8,371 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,977 US-Dollar stand.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 7,57 Prozent auf 0,6550 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,7087 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.