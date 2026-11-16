TecDAX 1548840 / DE0007203275
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16.11.2026 15:58:29
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der TecDAX am Nachmittag
So bewegt sich der TecDAX am ersten Tag der Woche.
Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.08 Prozent leichter bei 4’072.48 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 582.464 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.126 Prozent auf 4’081.04 Punkte an der Kurstafel, nach 4’075.90 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4’088.18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’070.18 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’015.21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 4’105.87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’534.64 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.37 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Zählern.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 6.14 Prozent auf 48.04 EUR), HENSOLDT (+ 2.39 Prozent auf 82.34 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.88 Prozent auf 27.10 EUR), PVA TePla (+ 1.17 Prozent auf 25.84 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1.17 Prozent auf 15.52 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Bechtle (-4.61 Prozent auf 32.30 EUR), AIXTRON SE (-3.24 Prozent auf 31.10 EUR), IONOS (-2.92 Prozent auf 36.58 EUR), Siltronic (-2.73 Prozent auf 53.50 EUR) und Elmos Semiconductor (-2.10 Prozent auf 111.80 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’410’388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240.984 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.17 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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