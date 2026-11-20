Ex-Regulierer feiert das Scheitern des Gesetzes

SEC und CFTC wollen auch ohne Kongress liefern

Behördenregeln sind widerrufbar, ein Argument gegen Giancarlo

Die US-Krypto-Regulierung kommt ohne den CLARITY Act aus, glaubt der frühere CFTC-Vorsitzende Christopher Giancarlo. Er sagte vergangene Woche Dienstag auf der Konferenz SALT London gegenüber Cointelegraph, er sei "ziemlich froh", dass das Gesetz nicht verabschiedet wurde. Für Börsenwerte der Branche hängt viel daran, ob SEC und CFTC die Lücke schliessen.

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Giancarlo hält das Gesetz für verzichtbar

Das Gesetz sei zu kompliziert geworden, weil Abgeordnete konkurrierende Interessen bedienen wollten, sagte Giancarlo. In den sechs Monaten vor dem Interview habe es langsam zu sterben begonnen und sei mit zusätzlichen Regelungen "bei allen unbeliebt" geworden. Dass die Vorlage bald zurückkehrt, erwartet er nicht.

SEC und CFTC hätten bereits die Befugnis, Kryptomärkte zu regulieren, so Giancarlo weiter. Internet und Künstliche Intelligenz seien ebenfalls ohne eigene Ermächtigungsgesetze entstanden. Regeln vor der Technologie zu schreiben, sei "so eine Art europäische Sache". Die USA sieht er wegen Finanzmärkten, Tech-Talenten und Innovationskraft weiter vorn in der globalen Krypto-Branche.

Giancarlo argumentiert damit, dass der Gesetzgeber nicht der Engpass sein muss. Seine Sicht ist eine Einschätzung, die sich erst an den tatsächlichen Regeln der Behörden messen lassen muss.

Warum der CLARITY Act im Senat scheiterte

Der Senat verfehlte am 15. September die Mehrheit für die Beendigung der Debatte über den CLARITY Act mit 49 zu 50 Stimmen, wie der US-Senat bei der Abstimmung festhielt. Demokratische Verhandlungsführer erklärten, sie hätten das Gesetz wegen ungelöster Ethikfragen zu Trumps Krypto-Vermögen blockiert. Giancarlo räumte ein, dass Trumps persönliche Krypto-Geschäfte die Opposition befeuerten, und nannte die Trump-nahen Memecoins "unklug".

Der Hauptgrund der Branche für ein Gesetz sei es gewesen, eine Rückkehr der Feindseligkeit der Biden-Regierung zu verhindern, sagte er. Zugleich lobte er die Berufung krypto-freundlicher Regulierer bei SEC, CFTC und OCC.

Das Scheitern fällt in eine Phase, in der Ethikfragen zu Trumps Krypto-Geschäften die Verhandlungen belasteten. Für die Branche heisst das, dass die Rechtssicherheit stärker von der jeweiligen Regierung abhängt.

Was SEC und CFTC ohne Gesetz vorhaben

SEC-Chef Paul Atkins erklärte im September, die SEC werde "mit oder ohne gesetzliche Regelung" im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse entschlossen handeln. CFTC-Chef Michael Selig sagte, seine Behörde sei "fest entschlossen und bereit, ihre Vorschriften für die neue Finanzwelt auf den Weg zu bringen". Bereits im August hatte die SEC mit "Regulation Crypto Assets" Registrierungsausnahmen und eine bedingte Schutzregel für Token vorgeschlagen.

Bernstein erwartete unmittelbar nach der Senatsabstimmung am 16. September eine "aggressive und zügige" Regelsetzung. Stablecoins sind laut Bernstein unproblematisch, da sie vom GENIUS Act geregelt werden. Charley Cooper von Ava Labs, früher Stabschef der CFTC, rechnete damit, dass bis zu den Regeln "mehr als sechs Monate" vergehen könnten.

Gegen Giancarlo spricht ein Einwand von Atkins aus dem August: Nur ein Gesetz sei "unverzichtbar" für dauerhafte Regeln, da eine künftige Regierung Behördenregeln zurücknehmen könne.

Was das Aus des CLARITY Act für Krypto-Anleger heisst

Für Anleger in Krypto-Werten verschiebt sich die zentrale Frage vom Kongress zu den Aufsehern. Kurzfristig kann die krypto-freundliche Linie von SEC und CFTC Kryptobörsen, Brokern und Token-Emittenten mehr Spielraum verschaffen, etwa über die vorgeschlagenen Registrierungsausnahmen. Dauerhaft abgesichert ist dieser Spielraum allerdings nicht: Was eine Behörde per Regel gewährt, kann eine künftige Führung wieder einschränken. Das regulatorische Risiko verschwindet damit nicht, es hängt nun stärker am politischen Kalender und spätestens an der Präsidentschaftswahl 2028.

Entscheidend für die kommenden Monate ist, ob die SEC ihr Verfahren zu "Regulation Crypto Assets" abschliesst und die CFTC ihre angekündigten Regeln tatsächlich vorlegt. Folgt man der Einschätzung von Cooper, wären fertige Regeln kaum vor dem Frühjahr 2027 zu erwarten. Erst dann zeigt sich, ob Giancarlos Optimismus trägt.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.ch

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