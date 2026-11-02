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BAT Aktie 909525 / GB0002875804

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02.11.2026 10:43:49

BAT Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat British American Tobacco (BAT) auf "Buy" mit einem Kursziel von 5600 Pence belassen. Analyst Andrei Andon-Ionita verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass die US-Gesundheitsbehörde acht verschiedene Varianten der "Velo Mini 4mg"-Nikotinbeutel des Tabakkonzerns zugelassen hat. Das zugelassene Sortiment umfasse zusätzliche Geschmacksrichtungen sowie eine weitere Nikotinstärke (4 mg) und dürfte BAT neue Möglichkeiten eröffnen, das Wachstum im Bereich der oralen Nikotinbeutel in den USA voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund bewertet er die Nachricht für die Aktie positiv./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
56.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55.46 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46.04 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
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