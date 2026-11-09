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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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BAT Aktie 909525 / GB0002875804

50.07
CHF
0.34
CHF
0.69 %
09.11.2026
BRXC
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10.11.2026 07:18:27

BAT Overweight

BAT
50.07 CHF 0.69%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von British American Tobacco (BAT) beim Kursziel von 5300 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die neuen Produktkategorien (NGP) mit rauchfreien Alternativen heizten das Wachstum der Tabakbranche an, schrieb Edward Hockin am Montag. Sie leisteten einen immer bedeutenderen Gewinnbeitrag für die Konzerne. Bei British American Tobacco sieht Hockin aktuell die attraktivste Kombination aus Wachstum und Bewertung./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Overweight
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
5’300.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
44.77 £ 		Abst. Kursziel*:
11’738.28%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
44.77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
11’738.28%
Analyst Name::
Edward Hockin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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