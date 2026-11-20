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20.11.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT am Vormittag gefragt
Die Aktie von BAT gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BAT-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 44,17 GBP.
Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 44,17 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'415 Punkten notiert. Die BAT-Aktie legte bis auf 44,19 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 44,01 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 53'492 BAT-Aktien gehandelt.
Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 13,29 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,47 GBP. Dieser Wert wurde am 06.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 10,64 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,45 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,51 GBP. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.
In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,58 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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