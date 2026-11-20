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20.11.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 44,23 GBP zu.
Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 44,23 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'418 Punkten tendiert. Bei 44,27 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,01 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 779'645 BAT-Aktien gehandelt.
Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,15 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 39,47 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 12,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,45 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,51 GBP belaufen. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.
BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,58 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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