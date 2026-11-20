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20.11.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT reagiert am Freitagmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BAT. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 44,03 GBP.
Das Papier von BAT legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 44,03 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'401 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 44,27 GBP. Bei 44,01 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 330'868 BAT-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. 13,65 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,47 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 11,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.02.2028 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2026 3,58 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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