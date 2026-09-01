AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Aktuellen Branchendaten des Auftragsforschers Iqvia zufolge habe der Umsatz mit dem Krebsmedikament Enhertu auf Jahressicht um ein Drittel zugelegt, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Das Medikament Datroway zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs habe zuletzt im Vergleich zum Vorquartal um ein Viertel zugelegt./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
160.00 £
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
137.90 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
120.08 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-
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