NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Aktuellen Branchendaten des Auftragsforschers Iqvia zufolge habe der Umsatz mit dem Krebsmedikament Enhertu auf Jahressicht um ein Drittel zugelegt, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Das Medikament Datroway zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs habe zuletzt im Vergleich zum Vorquartal um ein Viertel zugelegt./rob/bek/ag;