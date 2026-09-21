Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’962 1.3%  SPI 19’775 1.3%  Dow 51’958 0.5%  DAX 25’598 1.2%  Euro 0.9437 0.0%  EStoxx50 6’322 1.4%  Gold 4’361 -0.4%  Bitcoin 70’080 5.0%  Dollar 0.8216 -0.1%  Öl 101.4 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Societe Generale-Aktie: Milliarden für Dividenden und Rückkäufe
Berentzen-Aktie springt nach Übernahmeangebot deutlich an
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
Deutsche Bank-Aktie fester: Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel
Suche...
ETF Sparplan

Intel Aktie 941595 / US4581401001

94.40
CHF
5.92
CHF
6.70 %
14:31:39
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 13:53:04

Intel Market-Perform

Intel
94.40 CHF 6.70%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Stärke im Servergeschäft helfe Intel, wieder auf die Füße zu kommen, schrieb Stacy Rasgon am Montag nach Gesprächen mit dem Management./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Intel

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Intel-Kurs >5 >10
Fallender Intel-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 110.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 108.60 		Abst. Kursziel*:
1.29%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 108.60 		Abst. Kursziel aktuell:
1.29%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten