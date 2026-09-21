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21.09.2026 13:53:04
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Stärke im Servergeschäft helfe Intel, wieder auf die Füße zu kommen, schrieb Stacy Rasgon am Montag nach Gesprächen mit dem Management./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 110.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 108.60
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Abst. Kursziel*:
1.29%
|
Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
$ 108.60
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.29%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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