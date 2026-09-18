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Index-Performance 18.09.2026 15:58:31

STOXX-Handel STOXX 50 im Minus

STOXX-Handel STOXX 50 im Minus

Der STOXX 50 zeigt sich derzeit im Minus.

Enel
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Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.92 Prozent auf 5’313.10 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.101 Prozent stärker bei 5’368.11 Punkten in den Handel, nach 5’362.67 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’305.69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5’368.11 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0.327 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’471.06 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Wert von 5’342.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4’594.33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.18 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.51 Prozent auf 80.72 CHF), AstraZeneca (+ 1.06 Prozent auf 125.60 GBP), BAT (+ 0.31 Prozent auf 41.97 GBP), Novartis (+ 0.24 Prozent auf 116.30 CHF) und Rheinmetall (+ 0.20 Prozent auf 1’018.20 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-4.31 Prozent auf 27.08 EUR), Enel (-2.57 Prozent auf 8.83 EUR), RELX (-2.49 Prozent auf 25.06 GBP), Allianz (-2.46 Prozent auf 440.00 EUR) und Nestlé (-2.37 Prozent auf 76.47 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 18’906’109 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 538.121 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.59 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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