AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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21.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AstraZeneca-Aktie Anlegern gebracht.
AstraZeneca-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die AstraZeneca-Aktie letztlich bei 113.04 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 8.846 AstraZeneca-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’105.80 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Papiers am 18.09.2026 auf 125.00 GBP belief. Mit einer Performance von +10.58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
AstraZeneca markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 193.86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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