Roche-Aktie zieht an: Pharmariese legt Grundstein für neuen Produktionsbau in Basel - EU-Zulassung für Augenmittel erhalten

Das Gebäude ist für die Produktion synthetischer Wirkstoffe bestimmt. Roche investiert 790 Millionen Franken in den Neubau und die Modernisierung des benachbarten Baus 50.

Bis 2030 sollen die neuen Anlagen fertig sein, wie Roche mitteilte. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dort künftig tätig sein. Der Bau 51 der Luca Selva Architekten mit sieben Stockwerken soll 40 Meter hoch werden.

Bereits jetzt machen gemäss Angaben des Unternehmens synthetische Wirkstoffe rund die Hälfte des Pharma-Portfolios aus. Thomas Schinecker, CEO der Roche Gruppe, rechnet gemäss Mitteilung damit, dass sie weiter an Bedeutung gewinnen werden. Im Bau 51 will Roche diese Produktion mithilfe von künstlicher Intelligenz vorantreiben.

"Unser Ziel ist es, neue Medikamente noch schneller von der Entwicklung in die Produktion und zu den Patientinnen und Patienten zu bringen", lässt sich Schinecker in der Medienmitteilung zitieren.

Aktuell hohe Bautätigkeit in Basel

Aktuell wendet Roche rund 1,4 Milliarden Franken für laufende Bauprojekte am Standort Basel/Kaiseraugst AG auf, wie es weiter heisst. Im März 2026 eröffnete das Unternehmen in Basel bereits das Forschungsgebäude für das Institut für Humanbiologie (IHB). Es handelte sich um eine Totalsanierung des Baus 92.

Letztes Jahr legte Roche zudem den Grundstein für das Forschungs- und Entwicklungsgebäude Bau 12. Zudem plant das Unternehmen längerfristig ein weiteres Gebäude und eine Grünanlage. Dafür will Roche den heutigen Gebäuderiegel am Rhein grösstenteils abreissen, darunter auch das Hochhaus 52 von 1960 - der Grosse Rat gab letztes Jahr grünes Licht für den Bebauungsplan.

Roche erhält EU-Zulassung für Augenmittel Susvimo

Roche hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für das Medikament Susvimo zur Behandlung der feuchten Makuladegeneration (nAMD) erhalten. Dabei handelt es sich um eine fortgeschrittene Form einer Augenerkrankung, die zu schwerem Sehverlust führen kann.

Die Zulassung stützt sich auf Daten aus drei klinischen Studien, wie das Pharmaunternehmen am Montag mitteilte. Die zentrale Phase-III-Studie namens Archway zeigte, dass Susvimo die Sehkraft der Patienten ebenso gut erhielt wie monatliche Spritzen mit dem Wirkstoff Ranibizumab. Langzeitdaten aus der Folgestudie Portal zeigten, dass die Sehkraft über bis zu sieben Jahre stabil blieb.

Susvimo wird nicht als Spritze ins Auge verabreicht, sondern über ein kleines, nachfüllbares Implantat namens Contivue, das einmalig ins Auge eingesetzt wird und das Medikament kontinuierlich abgibt. Mit nur zwei Nachfüllungen pro Jahr können Patienten ihre Sehkraft erhalten. Das entspreche einer deutlichen Entlastung gegenüber den bisher üblichen monatlichen Spritzen ins Auge, hiess es von Roche.

In der Europäischen Union sind laut Mitteilung schätzungsweise 1,7 Millionen Menschen von der feuchten Makuladegeneration betroffen. Weltweit leiden rund 20 Millionen Menschen an dieser Erkrankung. Susvimo ist bereits in den USA, der Schweiz und Thailand zugelassen.

Im SIX-Handel am Montag zog die Roche-Aktie letztlich um 2,24 Prozent auf 364,80 Franken an.

Basel (awp/sda)