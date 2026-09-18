Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag schwächer

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 1.17 Prozent tiefer bei 10’689.29 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.182 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.003 Prozent auf 10’815.79 Punkte an der Kurstafel, nach 10’816.14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10’675.67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’815.94 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0.360 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 10’728.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’399.70 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 18.09.2025, mit 9’228.11 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.42 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. 9’670.46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit IG Group (+ 1.67 Prozent auf 13.37 GBP), AstraZeneca (+ 1.06 Prozent auf 125.60 GBP), Haleon (+ 0.82) Prozent auf 3.43 GBP), Fresnillo (+ 0.77 Prozent auf 30.27 GBP) und DCC (+ 0.63 Prozent auf 64.30 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Airtel Africa (-10.02 Prozent auf 3.21 GBP), Coca-Cola HBC (-6.12 Prozent auf 43.28 GBP), BT Group (-4.90 Prozent auf 1.98 GBP), Vodafone Group (-4.44 Prozent auf 1.26 GBP) und Next (-4.32 Prozent auf 142.75 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 72’101’853 Aktien gehandelt. Mit 301.133 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch