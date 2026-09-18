Börse London: FTSE 100 zum Handelsende schwächer

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel schlussendlich um 1.45 Prozent schwächer bei 10’659.13 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.182 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.003 Prozent tiefer bei 10’815.79 Punkten, nach 10’816.14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’815.94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10’650.16 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0.077 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 10’728.04 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 10’399.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, notierte der FTSE 100 bei 9’228.11 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.11 Prozent aufwärts. Bei 10’989.45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell IG Group (+ 2.13 Prozent auf 13.43 GBP), Fresnillo (+ 1.03 Prozent auf 30.35 GBP), Computacenter (+ 0.93 Prozent auf 54.30 GBP), AstraZeneca (+ 0.58 Prozent auf 125.00 GBP) und DCC (+ 0.55 Prozent auf 64.25 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Airtel Africa (-11.27 Prozent auf 3.16 GBP), Coca-Cola HBC (-7.85 Prozent auf 42.48 GBP), BT Group (-5.45 Prozent auf 1.97 GBP), Entain (-5.15 Prozent auf 4.77 GBP) und Next (-4.76 Prozent auf 142.10 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 291’655’867 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 301.133 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch