Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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21.09.2026 17:52:44
DZ BANK: Siemens-Aktie erhält Kaufen
Die Siemens-Aktie wurde von DZ BANK genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die DZ Bank hat die Einstufung für Siemens auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 330 Euro belassen. Trotz vorhandener Risiken blickt Analyst Alexander Hauenstein in einer am Montag vorliegenden Studie leicht optimistisch auf das vierte Geschäftsquartal. Der Geschäftsbereich Digital Industries sollte sich seiner Ansicht nach operativ und strukturell weiter verbessern. Den Abspaltungsprozess von Siemens Healthineers sieht der Experte im Plan. Für das zu Ende gehende Geschäftsjahr erwartet er ein leichtes Übertreffen des zuletzt erhöhten Ausblicks. Für das neue Geschäftsjahr geht er von konservativen, aber leicht optimistischen Zielen aus.
Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 3.6 Prozent auf 273.50 EUR. Zuletzt wechselten 862’917 Siemens-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 16.8 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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