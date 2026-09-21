AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 124,44 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'694 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 124,00 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,50 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 36'201 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,41 Prozent. Bei einem Wert von 107,84 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 13,34 Prozent sinken.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2025 mit 2,36 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.46 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 30.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,26 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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