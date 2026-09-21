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21.09.2026 13:50:18
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Beim KI-Chip-Branchenprimus Nvidia hob Stacy Rasgon nach Gesprächen mit Finanzchefin Colette Kress am Montag das weiter enorme Potenzial im Bereich Rechenzentren hervor./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 400.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 222.27
|
Abst. Kursziel*:
79.96%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 221.98
|
Abst. Kursziel aktuell:
80.20%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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