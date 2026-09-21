AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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21.09.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag nahe Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 125,07 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 125,07 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'753 Punkten liegt. In der Spitze gewann die AstraZeneca-Aktie bis auf 125,06 GBP. Die AstraZeneca-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 123,64 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 124,50 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 236'251 Aktien.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,77 Prozent. Bei 107,84 GBP erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,78 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,34 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 27.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,20 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.46 Mrd. GBP – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 30.10.2026 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der AstraZeneca-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 10,26 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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