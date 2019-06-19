AstraZeneca 124.41 CHF 0.34% Charts

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Emmanuel Papadakis befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer Blitzumfrage zur Studie Destiny-Breast09 mit dem Mittel Enhertu bei metastasiertem HER2-positivem Brustkrebs. Diese sieht der Experte als leicht positiv für den Pharmakonzern an./edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:00 / CET



