Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’981 -0.3%  SPI 16’682 -0.2%  Dow 45’758 -0.3%  DAX 23’315 -0.1%  Euro 0.9315 -0.2%  EStoxx50 5’366 -0.1%  Gold 3’668 -0.6%  Bitcoin 91’545 -0.3%  Dollar 0.7870 0.1%  Öl 68.0 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Investment-Note für Roche-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Commerzbank-Aktie im Minus: UniCredit kontrolliert 29 Prozent der Aktien
VW-Aktie leichter: Produktion leichter Nutzfahrzeuge in Hannover für eine Woche unterbrochen
Meyer Burger-Aktie: Solarkonzern sieht keine Chance auf Rettung
Endlich Zugang zu institutionellen Renditen mit passenden ETFs
Suche...

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

81.00
CHF
2.00
CHF
2.53 %
19.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2025 11:38:27

AstraZeneca Hold

AstraZeneca
124.41 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Emmanuel Papadakis befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer Blitzumfrage zur Studie Destiny-Breast09 mit dem Mittel Enhertu bei metastasiertem HER2-positivem Brustkrebs. Diese sieht der Experte als leicht positiv für den Pharmakonzern an./edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
110.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
112.94 £ 		Abst. Kursziel*:
-2.60%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse