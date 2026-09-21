AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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21.09.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 125,76 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 125,76 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'730 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die AstraZeneca-Aktie bei 126,30 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 124,50 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 665'195 AstraZeneca-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Mit einem Zuwachs von 25,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 107,84 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 14,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,34 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,36 GBP aus. AstraZeneca veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 11.46 Mrd. GBP gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,26 USD je AstraZeneca-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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