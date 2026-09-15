AstraZeneca 132.82 CHF 2.08% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser sieht aktuell einen reizvollen Einstiegszeitpunkt in eine mittelfristige Wachstumsstory der Briten, wie er am Dienstag schrieb. 2027 anstehende Studienergebnisse hätten enormes Potenzial, die Erwartungen hochzutreiben./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 21:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.