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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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15.09.2026
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16.09.2026 07:39:07

AstraZeneca Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser sieht aktuell einen reizvollen Einstiegszeitpunkt in eine mittelfristige Wachstumsstory der Briten, wie er am Dienstag schrieb. 2027 anstehende Studienergebnisse hätten enormes Potenzial, die Erwartungen hochzutreiben./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 21:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160.00 £
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Rating update:
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Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
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