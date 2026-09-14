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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

132.25
CHF
2.14
CHF
1.64 %
09:53:38
BRXC
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15.09.2026 08:58:22

AstraZeneca Buy

AstraZeneca
132.42 CHF 1.78%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 16000 auf 15000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Luisa Hector lobte am Montag die disziplinierte, breit aufgestellte Forschung der Briten. Die aktuelle Berenberg-Analyse der Pharmabranche hinsichtlich der Rendite auf die Forschungsinvestitionen (RORI) habe für die aktuelle Pipeline von Astrazeneca eine Rendite von 13 Prozent ergeben. Diese überdurchschnittliche Rentabilität komme zusammen mit Wachstum auf Top-Niveau und einer attraktiven Bewertung. Den Kapitalwert (NPV) je Aktie passte Hector an jüngste Forschungsergebnisse an./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
150.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
142.15 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
121.24 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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