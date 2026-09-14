AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
AstraZeneca Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 16000 auf 15000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Luisa Hector lobte am Montag die disziplinierte, breit aufgestellte Forschung der Briten. Die aktuelle Berenberg-Analyse der Pharmabranche hinsichtlich der Rendite auf die Forschungsinvestitionen (RORI) habe für die aktuelle Pipeline von Astrazeneca eine Rendite von 13 Prozent ergeben. Diese überdurchschnittliche Rentabilität komme zusammen mit Wachstum auf Top-Niveau und einer attraktiven Bewertung. Den Kapitalwert (NPV) je Aktie passte Hector an jüngste Forschungsergebnisse an./rob/ag/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
150.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
142.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
121.24 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verliert am Vormittag (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
14.09.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteuert sich am Montagmittag (finanzen.ch)
|
14.09.26
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.09.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|08:37
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08:37
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|130.11
|0.00%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AstraZeneca Buy
|08:43
|
Bernstein Research
ASML NV Outperform
|08:42
|
Deutsche Bank AG
DHL Group Buy
|08:40
|
JP Morgan Chase & Co.
AUMOVIO Overweight
|08:37
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Hold
|08:28
|
Bernstein Research
RTL Market-Perform
|08:24
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform