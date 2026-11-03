NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 19800 auf 20500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er prognostiziere bei dem Gesamtumsatz des Pharmakonzerns bis 2037 lediglich ein "schwaches Jahr", schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Daher erschienen ihm die vom Markt erwarteten, aufeinanderfolgenden Rückgänge des Gesamtumsatzes in den Jahren 2033 bis 2037 als extrem. Diese Lücke könnte dem Experten zufolge durch zehn positive Phase-3-Studiendaten in den Jahren 2027 und 2028 geschlossen werden./rob/la/bek;