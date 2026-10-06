AstraZeneca Aktie News: Anleger greifen bei AstraZeneca am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 118,48 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'516 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die AstraZeneca-Aktie bei 121,08 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 119,04 GBP. Zuletzt wechselten via London 896'679 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 157,30 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,04 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 USD je AstraZeneca-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 GBP gegenüber 1,18 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.46 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte AstraZeneca die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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