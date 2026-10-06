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06.10.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagmittag im Plus

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 2,2 Prozent auf 120,18 GBP.

AstraZeneca
132.95 CHF 1.09%
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Das Papier von AstraZeneca konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,2 Prozent auf 120,18 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'571 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 121,08 GBP. Bei 119,04 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 496'105 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 30,89 Prozent Luft nach oben. Am 15.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,04 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 5,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,34 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,36 GBP aus. AstraZeneca veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2026 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,28 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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