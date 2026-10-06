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STOXX 50-Performance 06.10.2026 12:26:11

STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Dienstagmittag zu

STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Dienstagmittag zu

Der STOXX 50 verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursanstiege.

AstraZeneca
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Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0.60 Prozent höher bei 5’352.50 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.132 Prozent höher bei 5’327.73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’320.70 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5’372.72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’327.73 Punkten lag.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’431.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’457.53 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Stand von 4’755.12 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.97 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 2.77 Prozent auf 81.33 EUR), AstraZeneca (+ 2.52 Prozent auf 120.60 GBP), SAP SE (+ 2.09 Prozent auf 188.90 EUR), RELX (+ 1.85 Prozent auf 25.83 GBP) und Roche (+ 1.40 Prozent auf 353.80 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-3.20 Prozent auf 948.80 EUR), BP (-1.18 Prozent auf 5.57 GBP), Rolls-Royce (-1.01 Prozent auf 14.63 GBP), Airbus SE (-0.52 Prozent auf 188.18 EUR) und Deutsche Telekom (-0.45 Prozent auf 26.71 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 3’504’149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 638.329 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.49 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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