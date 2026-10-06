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06.10.2026 17:58:13
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
So performte der STOXX 50 am zweiten Tag der Woche letztendlich.
Am Dienstag erhöhte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0.28 Prozent auf 5’335.60 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.132 Prozent fester bei 5’327.73 Punkten, nach 5’320.70 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’323.43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’372.72 Zählern.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 5’431.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’457.53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der STOXX 50 bei 4’755.12 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7.63 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 2.77 Prozent auf 81.33 EUR), SAP SE (+ 1.92 Prozent auf 188.60 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.77 Prozent auf 83.86 GBP), AstraZeneca (+ 1.65 Prozent auf 119.58 GBP) und Unilever (+ 1.52 Prozent auf 45.69 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-2.77 Prozent auf 953.00 EUR), Rolls-Royce (-2.69 Prozent auf 14.38 GBP), Deutsche Telekom (-1.57 Prozent auf 26.41 EUR), Airbus SE (-0.67 Prozent auf 187.90 EUR) und Novo Nordisk (-0.51 Prozent auf 245.55 DKK).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 26’483’641 Aktien gehandelt. Mit 638.329 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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