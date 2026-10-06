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06.10.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagvormittag mit Kursplus

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von AstraZeneca zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 120,84 GBP.

AstraZeneca
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 120,84 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'567 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die AstraZeneca-Aktie bis auf 120,84 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 119,04 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 87'846 AstraZeneca-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 30,17 Prozent wieder erreichen. Am 15.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,04 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 5,63 Prozent wieder erreichen.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2025 mit 2,36 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 27.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,28 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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