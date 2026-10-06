Pluszeichen in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge

Der FTSE 100 legt im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.62 Prozent auf 10’562.86 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.142 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent fester bei 10’498.06 Punkten, nach 10’497.94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10’563.69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10’498.03 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 10’831.09 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Wert von 10’651.77 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 9’479.14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6.15 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell AstraZeneca (+ 2.53 Prozent auf 120.62 GBP), Whitbread (+ 1.77 Prozent auf 24.69 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1.54 Prozent auf 16.45 GBP), Burberry (+ 1.40 Prozent auf 10.18 GBP) und Howden Joinery Group (+ 1.33 Prozent auf 7.63 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Endeavour Mining (-0.94 Prozent auf 42.10 GBP), Babcock International (-0.90 Prozent auf 9.17 GBP), BP (-0.82 Prozent auf 5.59 GBP), BAE Systems (-0.77 Prozent auf 19.19 GBP) und M&G (-0.73 Prozent auf 3.11 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 1’871’653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 291.396 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch