Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Bewegung
|
06.10.2026 09:28:41
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen
Am Dienstagmorgen geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.
Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0.67 Prozent höher bei 5’356.44 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.132 Prozent auf 5’327.73 Punkte an der Kurstafel, nach 5’320.70 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’327.73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’356.44 Punkten.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 5’431.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’457.53 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’755.12 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8.05 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell AstraZeneca (+ 2.53 Prozent auf 120.62 GBP), Roche (+ 1.52 Prozent auf 354.20 CHF), SAP SE (+ 1.51 Prozent auf 187.84 EUR), UniCredit (+ 1.50 Prozent auf 80.33 EUR) und Novartis (+ 1.48 Prozent auf 118.20 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-0.93 Prozent auf 971.10 EUR), BP (-0.82 Prozent auf 5.59 GBP), Siemens Energy (-0.15 Prozent auf 145.24 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.05 Prozent auf 6.45 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.12 Prozent auf 36.36 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 980’477 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 637.096 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6.88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
05.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
02.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’358.60
|0.71%
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher -- Asiens Börsen uneinheitlich
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.