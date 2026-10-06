Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0.67 Prozent höher bei 5’356.44 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.132 Prozent auf 5’327.73 Punkte an der Kurstafel, nach 5’320.70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’327.73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’356.44 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 5’431.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’457.53 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’755.12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8.05 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell AstraZeneca (+ 2.53 Prozent auf 120.62 GBP), Roche (+ 1.52 Prozent auf 354.20 CHF), SAP SE (+ 1.51 Prozent auf 187.84 EUR), UniCredit (+ 1.50 Prozent auf 80.33 EUR) und Novartis (+ 1.48 Prozent auf 118.20 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-0.93 Prozent auf 971.10 EUR), BP (-0.82 Prozent auf 5.59 GBP), Siemens Energy (-0.15 Prozent auf 145.24 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.05 Prozent auf 6.45 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.12 Prozent auf 36.36 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 980’477 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 637.096 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6.88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch