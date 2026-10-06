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06.10.2026 15:58:13
Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge
Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.
Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0.27 Prozent stärker bei 5’335.27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.132 Prozent auf 5’327.73 Punkte an der Kurstafel, nach 5’320.70 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’372.72 Punkte, das Tagestief hingegen 5’327.73 Zähler.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 5’431.56 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 5’457.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’755.12 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.63 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 2.77 Prozent auf 81.33 EUR), SAP SE (+ 2.32 Prozent auf 189.34 EUR), AstraZeneca (+ 1.55 Prozent auf 119.46 GBP), UBS (+ 1.50 Prozent auf 40.63 CHF) und Siemens (+ 1.44 Prozent auf 278.95 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3.18 Prozent auf 949.00 EUR), Rolls-Royce (-1.88 Prozent auf 14.50 GBP), BP (-1.54 Prozent auf 5.55 GBP), Deutsche Telekom (-1.12 Prozent auf 26.53 EUR) und Rio Tinto (-0.78 Prozent auf 71.27 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’479’521 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 638.329 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Die BP-Aktie verzeichnet mit 6.49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.83 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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