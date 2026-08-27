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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

130.21
CHF
-1.04
CHF
-0.79 %
14:47:14
BRXC
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28.08.2026 13:20:07

AstraZeneca Buy

AstraZeneca
130.21 CHF -0.79%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17500 Pence auf "Buy" belassen. Die zusätzliche Gabe von TTR-Stabilisatoren habe dem Herzmittel Wainua in der CARDIO-TTRansform-Studie die Show gestohlen, schrieb Michael Leuchten am Freitag nach der Präsentation der Details auf dem ESC-Kardiologenkongress. Der primäre Endpunkt der Studie war verfehlt worden. Dabei habe Wainua allerdings in der deutlich kränkeren Patientengruppe von CARDIO-TTRansform ähnlich stark gewirkt wie in der HELIOS-B-Population./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
175.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
141.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
120.77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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