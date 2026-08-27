AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17500 Pence auf "Buy" belassen. Die zusätzliche Gabe von TTR-Stabilisatoren habe dem Herzmittel Wainua in der CARDIO-TTRansform-Studie die Show gestohlen, schrieb Michael Leuchten am Freitag nach der Präsentation der Details auf dem ESC-Kardiologenkongress. Der primäre Endpunkt der Studie war verfehlt worden. Dabei habe Wainua allerdings in der deutlich kränkeren Patientengruppe von CARDIO-TTRansform ähnlich stark gewirkt wie in der HELIOS-B-Population./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
175.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
120.77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca macht am Freitagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
27.08.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|13:20
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13:20
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13:20
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|17.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|130.46
|-0.60%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:55
|
Barclays Capital
Hapag-Lloyd Underweight
|13:20
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy
|13:16
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy
|11:46
|
UBS AG
JENOPTIK Neutral
|08:37
|
Bernstein Research
Enel Market-Perform
|08:36
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Delivery Hero Buy
|08:34
|
Deutsche Bank AG
Novartis Buy