Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’888 -0.4%  SPI 19’645 -0.3%  Dow 51’623 -0.3%  DAX 25’423.8400 -1.1%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 6’242 -1.3%  Gold 4’368.3800 0.6%  Bitcoin 64’373.2 2.2%  Dollar 0.8248 0.1%  Öl 104.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Helvetia Baloise46664220Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie fester: Eröffnung von neuem US-Forschungszentrum - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern erhalten
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
RWE gewinnt Ausschreibungen für 119 MW Onshore-Leistung - Kurs im Minus
ZGKB-Aktie unbeeindruckt: Alexander Hunziker wird Chief Investment Officer
Suche...
ETF Sparplan

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Freitagmittag fester

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Freitagmittag fester

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 125,36 GBP zu.

AstraZeneca
137.99 CHF 1.68%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 125,36 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'742 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 125,82 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 124,60 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'096'855 AstraZeneca-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,48 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 107,84 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,98 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,34 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,36 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 27.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie vermeldet. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2026 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie zieht an: Brustkrebsmedikament Enhertu jetzt auch in England verfügbar

AstraZeneca-Aktie steigt dennoch: Brustkrebs-Pille verfehlt wichtiges Studienziel

AstraZeneca-Aktie unbeeindruckt: Neues COPD-Medikament könnte zum Milliardenprodukt werden


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten