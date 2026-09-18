AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Freitagmittag fester

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 125,36 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'742 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 125,82 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 124,60 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'096'855 AstraZeneca-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,48 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 107,84 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,98 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,34 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,36 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 27.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie vermeldet. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2026 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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